Продлить срок действия ЭЦП можно будет онлайн

Это нужно сделать до истечения срока ее действия.

Перевыпустить электронную цифровую подпись (ЭЦП) теперь можно в режиме онлайн, без посещения отделения Госкорпорации «Правительство для граждан» (ЦОН), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство информации и коммуникаций РК.





Продлить ЭЦП можно на сайте Национального удостоверяющего центра РК www.pki.gov.kz. Это нужно сделать до истечения срока ее действия.





Если же срок ее действия закончится, то необходимо будет обратиться в ЦОН. По информации министерства, продлить ЭЦП онлайн очень просто, сама процедура занимает не больше 5 минут. Для этого нужно войти в

Личный кабинет на сайте НУЦ РК, авторизоваться с помощью еще действующей ЭЦП. В появившемся меню нажать на «Получить ЭЦП», затем выбрать свой ключ для подписи, указав место его хранения, и кликнуть «Сохранить».





Затем предлагается ознакомиться с пользовательским соглашением и указать свою электронную почту и населенный пункт. В этой же форме получатель указывает место для хранения новой ЭЦП (в файловой системе, на Казтокене и т.д.) и нажимает «Подать заявку», ее он подписывает действующей ЭЦП. После чего необходимо обновить страницу, на которой отобразится статус «Выпущены регистрационные свидетельства (сертификаты) по заявке», нажать «Загрузить сертификаты». Таким образом, процесс получения новой электронной подписи завершен.





Ознакомиться с инструкциями по получению и продлению ЭЦП можно также на портале электронного правительства www.egov.kz.





Стоит отметить, что срок действия ЭЦП составляет 1 год со дня выпуска. Такой срок установлен для обеспечения стойкости и безопасности криптографических ключей, а также для поддержки актуальности и оптимального размера списка отозванных ЭЦП.





Как известно, при помощи ЭЦП казахстанцы могут воспользоваться электронными государственными услугами и сервисами на портале электронного правительства и через пункты общественного доступа, которые установлены в отделениях Госкорпорации «Правительство для граждан» (ЦОН) по всему Казахстану. ЭЦП можно также использовать и в других информационных системах, интегрированных с НУЦ РК.



