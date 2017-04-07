В Министерстве здравоохранения РК обсудили вопросы противодействия коррупции в системе здравоохранения

Сегодня в Министерстве здравоохранения РК под председательством министра Елжана Биртанова в селекторном режиме состоялось заседание коллегии, на котором одним из вопросов рассмотрено состояние дел по противодействию коррупции в системе здравоохранения Республики Казахстан».

В коллегии приняли участие работники министерства, территориальных департаментов комитетов МЗ РК, управлений здравоохранения областей, гг. Астана, Алматы, подведомственных организаций и др.

Ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Болат Токежанов, выступая перед участниками коллегии, отметил, что деятельность Министерства в сфере противодействия коррупции реализуется в рамках Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы, Плана нации «100 конкретных шагов», Комплексного плана по формированию антикоррупционной культуры в обществе на 2017 год. В настоящее время разработан План мероприятий по противодействию коррупции Министерства здравоохранения РК на 2017 год, который предстоит сегодня обсудить и с учетом предложений членов коллегии, утвердить.

«В ходе подготовки к коллегии нами была проанализирована работа органов и организаций здравоохранения по охвату профилактическими антикоррупционными мероприятиями. Анализ показал, что проводимая антикоррупционная работа на местах недостаточно эффективна. В этой связи, нам необходимо повышать правовую грамотность работников здравоохранения, выявлять и искоренять коррупционные риски в нормативных правовых актах и процедурах, проводить работу по подбору и расстановке кадров и др», - сказал Болат Токежанов.

В плане работы намечен широкий круг мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в системе здравоохранения, это: повышение правовой грамотности и антикоррупционной культуры госслужащих, руководителей медорганизаций и работников бюджетной сферы; принятие мер по повышению прозрачности проводимых госзакупок, их максимальная автоматизация; постоянное обновление информации о порядке получения разрешительных документов и полномочиях структурных подразделений и ведомств на сайтах Министерства и ведомств; оперативное рассмотрение обращений граждан, связанных с коррупционными и другими противозаконными проявлениями со стороны работников здравоохранения; активизация работы руководителями ведомств, их территориальных подразделений по строгому соблюдению специалистами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, требования кодексов «Об охране здоровья народа и системе здравоохранения», Предпринимательского, «Об административных правонарушениях», законодательства о разрешениях и уведомлениях, постоянное обучение этим вопросам; рассмотрение вопросов профилактики и противодействия коррупции на проводимых коллегиях и совещаниях по результатам работы, на семинарах.

Завершая совещание, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов подчеркнул, что Министерством взят курс на повышение эффективности антикоррупционной политики, при этом, профилактическая работа, нацеленная на устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, станет приоритетом.