На общественных слушаниях в Астане обсудили поправки по вопросам занятости и миграции

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК 7 апреля прошли публичные слушания по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, представители центральных государственных органов, Института законодательства РК, Федерации профсоюзов РК, НПП «Атамекен» и местных исполнительных органов посредством конференц-связи.





По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова, законопроект разработан в целях исполнения поручений Главы государства от 9 сентября 2016 года по усовершенствованию инструментов государственной поддержки занятости.





«Учитывая, что новая Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства предусматривает участие в ее реализации 4 министерств (труда и социальной защиты населения, образования и науки, национальной экономики, сельского хозяйства) в качестве операторов, законопроектом перераспределяются их функции в сфере содействия занятости», - сообщил вице-министр.





Также проектом закона уточняется компетенция Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК (ЦРТР), с передачей ему функций по мониторингу и оценке деятельности центров занятости населения; информированию посредством интернет-ресурса всех категорий лиц, ищущих работу, о возможностях трудоустройства по имеющейся специальности или прохождения профессионального обучения; размещению на интернет-ресурсе сведений о потребности в кадрах в разрезе регионов.





«Одним из новшеств является участие частных агентств занятости в реализации активных мер по содействию занятости населения, предусмотренных Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В связи с чем законопроектом предлагается определить термин «аутсорсинг услуг в сфере занятости населения», - добавил Б.Нурымбетов.





Для упрощения процедур, связанных с обращением безработных граждан в центры занятости населения (ЦЗН), проектом закона предусматривается возможность подтверждения поиска работы не только путем личного посещения центров, но и посредством информационно-коммуникационных технологий (телефон, электронная почта и т.д.). Кроме того, у безработных и работодателей появится возможность взаимодействовать с центрами занятости населения и частными агентствами занятости посредством интернет-ресурса ЦРТР (электронная биржа труда).





«Еще одним положительным новшеством является расширение возможности для студентов и учащихся старших классов по участию в общественных работах не только в период летних каникул, но и в свободное от учебы время. Это разрешено Трудовым кодексом РК и позволит молодым людям получать дополнительный заработок», - проинформировал вице-министр.





Для снятия излишней нагрузки с работодателей предлагается исключить из закона РК «О занятости населения» норму о представлении работодателями в центры занятости населения сведений о количестве прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и внутрипроизводственное обучение с указанием полученной специальности и квалификации.





«Так как эти мероприятия проводятся работодателями по собственной инициативе и за счет собственных средств, мы решили исключить это требование и ответственность за его невыполнение, предусмотренную Кодексом РК «Об административных правонарушениях», - пояснил Биржан Нурымбетов.





Законопроект также предусматривает перераспределение функций государственных органов в соответствии с Указом Президента РК от 30 декабря 2016 года № 401 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан». В частности, функции по формированию государственной политики в сфере миграции населения переданы от МНЭ в МТСЗН, а функции по межведомственной координации и реализации государственной политики в сфере миграции от МТСЗН в МВД.





Как отмечается, при разработке законопроекта по отдельным вопросам занятости был изучен и принят во внимание опыт Австралии, Швеции, Японии и Венгрии.





Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 6 законов. Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае его принятия не предполагается. Реализация законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.



