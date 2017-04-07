Renault покажет в Шанхае формульный болид будущего

19 апреля Renault представит на международном автосалоне в Шанхае формульный болид R.S. 2027 Vision. Это концепт-кар, дающий представление о том, какими могут стать машины для Королевских гонок через 10 лет – в 2027 году.





R.S. 2027 Vision – это продолжение серии концептов, предвосхищающих будущие автомобили Renault. Первым стало электрическое купе Trezor со сдвижной крышей, показанное прошлой осенью на Парижском автосалоне. Оно было построено на базе болида «Формулы Е».





Никаких подробностей об R.S. 2027 Vision автопроизводитель пока не раскрыл – опубликован лишь один малоинформативный тизер. В кратком пресс-релизе отмечается, что концепт «делает пробные шаги в области новых технологий, которые можно перенести из автоспорта в мир серийных автомобилей и наоборот». В презентации примут участие гендиректор Renault Sport Racing Сирил Абитебуль и четырехкратный чемпион F1 Ален Прост.



