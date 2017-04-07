Renault покажет в Шанхае формульный болид будущего
7 апреля 2017, 16:00
R.S. 2027 Vision – это продолжение серии концептов, предвосхищающих будущие автомобили Renault.
19 апреля Renault представит на международном автосалоне в Шанхае формульный болид R.S. 2027 Vision. Это концепт-кар, дающий представление о том, какими могут стать машины для Королевских гонок через 10 лет – в 2027 году.
R.S. 2027 Vision – это продолжение серии концептов, предвосхищающих будущие автомобили Renault. Первым стало электрическое купе Trezor со сдвижной крышей, показанное прошлой осенью на Парижском автосалоне. Оно было построено на базе болида «Формулы Е».
Никаких подробностей об R.S. 2027 Vision автопроизводитель пока не раскрыл – опубликован лишь один малоинформативный тизер. В кратком пресс-релизе отмечается, что концепт «делает пробные шаги в области новых технологий, которые можно перенести из автоспорта в мир серийных автомобилей и наоборот». В презентации примут участие гендиректор Renault Sport Racing Сирил Абитебуль и четырехкратный чемпион F1 Ален Прост.
Текст: Александр Орехов
Фото: Renault
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852609-8e37c15d267250bfaf1b6aa6410413ae
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...