Британка стала знаменитой благодаря копированию стиля Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон давно признана самой стильной британкой – на ее наряды многие обращают внимание, а некоторые в этом деле особенно преуспели.





Косметолог Кейт Урбанска из графства Беркшир стала новой звездой Instagram благодаря ловкому копированию стиля герцогини Кембриджской, пишет Spletnik.ru со ссылкой на Evening Standard





29-летняя девушка повторяет модные образы супруги принца Уильяма, тратя на покупку одежды и аксессуаров в разы меньше, чем ее образец для подражания. Сообщается, что сумма расходов косметолога составила семь тысяч фунтов стерлингов, что не так много, если учитывать, что в гардеробе Кейт Миддлтон рядом с демократичными марками соседствуют люксовые.





По словам поклонницы стиля герцогини Кэтрин, представительница Кенсингтонского дворца выглядит "на все времена", выбирая элегантную, классическую и удобную одежду. За модными экспериментами Кейт Урбанска следят уже пять тысяч фолловеров в Instagram.











