Британка стала знаменитой благодаря копированию стиля Кейт Миддлтон
7 апреля 2017, 16:19
Представительница Кенсингтонского дворца выглядит "на все времена", выбирая элегантную, классическую и удобную одежду.
Кейт Миддлтон давно признана самой стильной британкой – на ее наряды многие обращают внимание, а некоторые в этом деле особенно преуспели.
Косметолог Кейт Урбанска из графства Беркшир стала новой звездой Instagram благодаря ловкому копированию стиля герцогини Кембриджской, пишет Spletnik.ru со ссылкой на Evening Standard
29-летняя девушка повторяет модные образы супруги принца Уильяма, тратя на покупку одежды и аксессуаров в разы меньше, чем ее образец для подражания. Сообщается, что сумма расходов косметолога составила семь тысяч фунтов стерлингов, что не так много, если учитывать, что в гардеробе Кейт Миддлтон рядом с демократичными марками соседствуют люксовые.
По словам поклонницы стиля герцогини Кэтрин, представительница Кенсингтонского дворца выглядит "на все времена", выбирая элегантную, классическую и удобную одежду. За модными экспериментами Кейт Урбанска следят уже пять тысяч фолловеров в Instagram.
Фото: Gettyimages.ru/ Instagram
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