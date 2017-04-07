Прокуратура Астаны предложила механизм решения проблем дольщиков

Прокуратура Астаны на встрече с дольщиками ЖК «Территория комфорта-1», «Юго-восточнее поселка Коктал», «Столичный 2», «Туран Сыганак» и «Магистральный-3» обсудил проблемные вопросы расследования уголовных дел долевого строительства , сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.





Граждан, вложивших средства на приобретение квартир волнует длительное расследование уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков и завершение строительства жилых домов. Причиной затянувшихся расследований является проведение экспертиз для установления фактического объема, вложенных в строительство денежных средств. Застройщики и их аффилированные компании утеряли, либо преднамеренно укрывают проектно-сметную документацию и другие финансово-бухгалтерские документы.





По мнению прокуратуры, основной проблемой затянувшихся сроков строительства проблемных объектов является отсутствие единства членов долевого строительства. В отдельных жилых комплексах имеются разногласия между дольщиками, нежелание создания единого ЖСК на своих объектах. Поэтому не могут определить точное количество дольщиков, сколько оплачено, чтобы определить необходимый объем средств, для завершения строительства. Все это отталкивает инвесторов.





Виновные в похищении средств получат предусмотренные законом наказание, но этим проблема не решиться. Должен быть конструктивный диалог, единая цель - это завершение строительства.





Приглашенная прокуратурой города председатель ЖСК «Экспо Таун» (проблемного объекта группы компаний «Азбука Жилья») Ольга Лигай рассказала о слаженных действиях всех членов ЖСК и поддержке прокуратуры, которое позволило завершить строительство их объектов.





Столичной прокуратурой в интересах ЖСК были инициированы лишь иски о передаче земельного участка, т.к. сам объект представлял только сваи. В последующем, порядка 400 членов ЖСК объединившись, пересмотрели проект строительства, увеличив этажность домов и при поддержке государственных органов прошли разрешительные процедуры.





Сегодня не нарушая права других участников, они смогли привлечь инвесторов и завершают строительство без помощи государства.





По итогам совещания прокурор города рекомендовал участникам совещания объединиться и не дожидаясь результатов уголовного дела решать имеющиеся проблемы сообща на положительном примере ЖСК «Экспо Таун».







