Компания Honda представила седан и купе Civic Si нового поколения. Пока «подогретые» модели рассекретили в трансляции на YouTube, а «вживую» их покажут на автосалоне в Нью-Йорке.





2,4-литровый 205-сильный атмосферник, использовавшийся в Honda Civic Si предыдущей генерации, уступил место 1,5-литровой турбочетверке той же мощности. При этом максимальный крутящий момент вырос с 235 до 260 Нм, к тому же он доступен уже с 2300 оборотов. Кроме того, сам автомобиль стал легче и жестче.





Седан и купе получили спортивную подвеску, адаптивные амортизаторы, адаптивное рулевое управление, дифференциал повышенного трения в базовой комплектации и более мощные тормоза. В плане дизайна серийные модели повторяют прототип, показанный прошлой осенью в Лос-Анджелесе. От обычных седана и купе Si-версии отличаются более агрессивным обвесом и спортивным оформлением салона. Мультимедийная система с семидюймовым тачскрином, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay, включена в стандартное оснащение.









Для рынка США Honda будет выпускать Civic Si на своем заводе в Канаде. Продажи стартуют в следующем месяце.



