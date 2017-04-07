Honda представила седан и купе Civic Si
7 апреля 2017, 16:37
2,4-литровый 205-сильный атмосферник, использовавшийся в Honda Civic Si предыдущей генерации, уступил место 1,5-литровой турбочетверке той же мощности.
Компания Honda представила седан и купе Civic Si нового поколения. Пока «подогретые» модели рассекретили в трансляции на YouTube, а «вживую» их покажут на автосалоне в Нью-Йорке.
2,4-литровый 205-сильный атмосферник, использовавшийся в Honda Civic Si предыдущей генерации, уступил место 1,5-литровой турбочетверке той же мощности. При этом максимальный крутящий момент вырос с 235 до 260 Нм, к тому же он доступен уже с 2300 оборотов. Кроме того, сам автомобиль стал легче и жестче.
Седан и купе получили спортивную подвеску, адаптивные амортизаторы, адаптивное рулевое управление, дифференциал повышенного трения в базовой комплектации и более мощные тормоза. В плане дизайна серийные модели повторяют прототип, показанный прошлой осенью в Лос-Анджелесе. От обычных седана и купе Si-версии отличаются более агрессивным обвесом и спортивным оформлением салона. Мультимедийная система с семидюймовым тачскрином, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay, включена в стандартное оснащение.
Для рынка США Honda будет выпускать Civic Si на своем заводе в Канаде. Продажи стартуют в следующем месяце.
Текст: Александр Орехов
Фото: Honda
Via cartimes
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