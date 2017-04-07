М.Демеуов рассказал китайским коллегам об обеспечении безопасности на ЭКСПО-2017 в Астане

Встреча прошла в дружественной обстановке, в атмосфере взаимного понимания и конструктивного диалога.

В рамках 12 Встречи секретарей советов безопасности ШОС 7 апреля в МВД состоялась встреча первого заместителя министра внутренних дел РК Марата Демеуова с Членом Госсовета - Министром общественной безопасности КНР Го Шэнькунем , сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.





Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, а также руководители ряд служб МВД Казахстана и МОБ КНР.





Участники встречи отметили положительные результаты двустороннего сотрудничества по различным направлениям оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, а также обсудили актуальные вопросы и перспективы межведомственного взаимодействия.





М.Демеуов подробно ознакомил гостей о мерах, принимаемых МВД по обеспечению безопасности в ходе проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.





В завершение Го Шэнькуню была вручена медаль МВД «За вклад в развитие международного сотрудничества».





Фото: пресс-службы МВД







