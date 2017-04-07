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Масимов обсудил с китайским министром борьбу с терроризмом

7 апреля 2017, 16:47

Достигнуты договоренности по усилению совместных мер в целях разрешения актуальных проблем в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС.

7 апреля состоялась встреча Председателя КНБ Республики Казахстан Карима Масимова с делегацией Китайской Народной Республики во главе с министром общественной безопасности Го Шэнкунем, прибывшей в Астану для участия в 12 Встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Сторонами обсуждены вопросы борьбы с терроризмом, транснациональными преступными сообществами и наркобизнесом, а также обеспечения кибербезопасности.
Рассмотрены отдельные аспекты углубления сотрудничества спецслужб государств-участников ШОС", - говорится в сообщении.

Достигнуты договоренности по усилению совместных мер в целях разрешения актуальных проблем в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС.

Фото: Диапазон


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