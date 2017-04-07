Масимов обсудил с китайским министром борьбу с терроризмом

Достигнуты договоренности по усилению совместных мер в целях разрешения актуальных проблем в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС.

7 апреля состоялась встреча Председателя КНБ Республики Казахстан Карима Масимова с делегацией Китайской Народной Республики во главе с министром общественной безопасности Го Шэнкунем, прибывшей в Астану для участия в 12 Встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.





"Сторонами обсуждены вопросы борьбы с терроризмом, транснациональными преступными сообществами и наркобизнесом, а также обеспечения кибербезопасности.

Рассмотрены отдельные аспекты углубления сотрудничества спецслужб государств-участников ШОС", - говорится в сообщении.





Достигнуты договоренности по усилению совместных мер в целях разрешения актуальных проблем в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС.





Фото: Диапазон



