Масимов обсудил с китайским министром борьбу с терроризмом
7 апреля 2017, 16:47
Достигнуты договоренности по усилению совместных мер в целях разрешения актуальных проблем в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС.
7 апреля состоялась встреча Председателя КНБ Республики Казахстан Карима Масимова с делегацией Китайской Народной Республики во главе с министром общественной безопасности Го Шэнкунем, прибывшей в Астану для участия в 12 Встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"Сторонами обсуждены вопросы борьбы с терроризмом, транснациональными преступными сообществами и наркобизнесом, а также обеспечения кибербезопасности.
Рассмотрены отдельные аспекты углубления сотрудничества спецслужб государств-участников ШОС", - говорится в сообщении.
Достигнуты договоренности по усилению совместных мер в целях разрешения актуальных проблем в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС.
Фото: Диапазон
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852616-6a7db0534ab6a7bd5bc62ea6af0ada16
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...