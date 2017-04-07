Министр здравоохранения поздравил казахстанцев со Всемирным днем здоровья

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов обратился к жителям республики в честь Всемирного дня здоровья, сообщает Zakon.kz.





«Ежегодно 7 апреля, в день создания Всемирной организации здравоохранения, также и в Казахстане отмечается Всемирный день здоровья. От всей души поздравляю вас с этим днем! Мы все должны понимать, что именно хорошее здоровье позволяет нам учиться, трудиться, обеспечивать себе материальный достаток и, в конечном итоге, долго жить. Поэтому формирование здорового образа жизни, навыки здорового питания являются одним из приоритетов нашего государства», - говорится в поздравлении.





При этом он отметил, что здоровье нации во многом зависит от образа жизни. В современном мире прочно укрепилось понимание того, что нездоровье человека кроется в его образе жизни. Это подтверждают и данные Всемирной организации здравоохранения о том, что здоровье человека зависит от системы здравоохранения всего на 10% и на 50% – от образа жизни, который формируется под воздействием его окружения, права выбора, качества жизни и доступности возможностей укрепления здоровья. Человек, ведущий здоровый образ не производит, не потребляет, не участвует в том, что разрушает его здоровье и здоровье других людей. Здоровый образ жизни – это не культ и не догма, а ежедневная практика, норма и стиль жизни.





«В нашей стране также успешно реализуется Национальная скрининговая программа, в рамках которой вы можете бесплатно пройти скрининговые исследования в целях профилактики и раннего выявления заболеваний. В этой связи хочу пожелать всем казахстанцам беречь себя, своих близких, заботиться о своем здоровье, так как здоровье - это не только благо и счастье каждого человека, но и бесценное общественное достояние», - заключил Е.Биртанов.



