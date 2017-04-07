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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему химической атаки

7 апреля 2017, 16:50

На рисунке изображён президент Сирии Башар Асад.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил новую карикатуру дня на тему химической атаки в Сирии, пишет Лайф.ру.

На рисунке изображён президент Сирии Башар Асад, а ниже расположена подпись: "Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Вот они, последствия бомбардировки".

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб. По их данным, погибло более 80 человек.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, также возложил ответственность за химатаку на Дамаск.

Фото: © Charlie Hebdo

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