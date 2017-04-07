Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему химической атаки
7 апреля 2017, 16:50
На рисунке изображён президент Сирии Башар Асад.
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил новую карикатуру дня на тему химической атаки в Сирии, пишет Лайф.ру.
На рисунке изображён президент Сирии Башар Асад, а ниже расположена подпись: "Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Вот они, последствия бомбардировки".
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб. По их данным, погибло более 80 человек.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, также возложил ответственность за химатаку на Дамаск.
Фото: © Charlie Hebdo
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