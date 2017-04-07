Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему химической атаки

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил новую карикатуру дня на тему химической атаки в Сирии , пишет , пишет Лайф.ру





На рисунке изображён президент Сирии Башар Асад, а ниже расположена подпись: "Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Вот они, последствия бомбардировки".





Напомним, ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб. По их данным, погибло более 80 человек.





Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, также возложил ответственность за химатаку на Дамаск.



