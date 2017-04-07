В нескольких областях 8-13 апреля возможны подтопления - Комитет по ЧС

В нескольких регионах в связи с возможными подтоплениями объявлено штормовое предупреждение , передает МИА « , передает МИА « Казинформ » со ссылкой на Комитет по ЧС.





«В период 8-12 апреля в Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона ожидается интенсивное снеготаяние, возможно формирование склонового стока, подъемы уровней воды на реках, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления», - говорится в сообщении.





Также 8-13 апреля в связи с повышением температурного фона в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления.



