Актюбинская область в тройке лидеров РК по количеству женщин в маслихатах

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев принял участие в заседании клуба женщин-политиков региона, состоявшегося под председательством президента Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаевой. Основной темой встречи стала деятельность и дальнейшие развитие актюбинского клуба женщин-политиков.





Открывая встречу, Бердыбек Сапарбаев выразил благодарность Раушан Сарсембаевой за приезд, отметив активное участие и особый вклад женщин в социально-общественную жизнь региона.









- Глава государства всегда подчеркивает неоценимую роль женщин в становлении и развитии нашей страны, женщины – это опора семьи, а значит и государства. Именно вам отводится важная роль в закладке основ для строительства духовно-нравственного общества. Выполняя поручения Президента страны на местах, мы стараемся поддержать все созидательные начинания женщин. Радует, что жительницы нашей области сильны и активны в бизнесе и общественной жизни не только в городах, но и в сельской местности, - сказал Бердыбек Сапарбаев.









Глава региона особо подчеркнул социальную ответственность женского предпринимательства в регионе, участие женщин-предпринимателей во всех государственных программах, реализации ГЧП-проектов. Вместе с тем, актюбинки активны и в политической жизни области. По словам президента АДЖК Раушан Сарсембаевой, Актюбинская область входит в тройку лидеров рейтинга среди регионов по представленности женщин в маслихатах всех уровней. Росту общественно-политической активности представительниц прекрасного пола, в немалой степени, способствует клуб женщин-политиков.









- Организация во всех регионах клубов женщин-политиков дала свои результаты, но тем не менее работа должна продолжаться, она должна дойти до каждого аула, до каждого сельского округа. И эта работа должна быть системной и плодотворной. Мы поддержим активных, неравнодушных женщин наших районов, обучим и поможем развить навыки лидерства, - отметила Раушан Сарсембаева.









В свою очередь, Бердыбек Сапарбаев подтвердил готовность местных властей всецело поддерживать АДЖК в вопросах усиления деятельности клуба женщин-политиков в районах области, а также в реализации других инициатив организации, в том числе презентованного в ходе встречи проекта «Женщина-наставник».







