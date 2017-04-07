В аэропорту Астаны началась модернизация привокзальной площади

В Астане начались работы по расширению привокзальной площади у аэропорта для повышения уровня комфорта пассажиров , сообщает пресс-служба воздушной гавани.





На время реконструкции зона перед терминалом аэропорта будет доступна только для посадки и высадки пассажиров. Припарковать автомобиль можно будет на альтернативной бесплатной стоянке. Крытый охраняемый паркинг терминала будет функционировать в прежнем режиме.





«Строительные работы в аэропорту Астаны перешли в фазу модернизации привокзальной площади. При разработке нового проекта привокзальной площади, в первую очередь, учитывается создание комфортных условий для наших пассажиров. После реконструкции площадь парковки будет увеличена более чем в два раза, а также увеличится количество терминалов перед въездом и выездом в аэропорт, что сэкономит время путешественникам. В время ремонта мы примем все необходимые меры, чтобы свести к минимуму неудобства, связанные с ремонтными работами»,- говорит Председатель Правления Международного аэропорта Астаны Паоло Ричиотти.





Реконструкция привокзальной площади позволит разместить на автостоянке до 1000 автомашин, вместо 350. Кроме того, совместно с акиматом города Астаны будет расширен и улучшен въезд и выезд на стоянку, добавлены дополнительные линии проезда для общественного транспорта, а также предусмотрена специальная зона для стоянки такси.





Пассажирам рекомендуется приезжать в международный аэропорт Астаны заблаговременно в связи с началом ремонтных работ на привокзальной площади.



