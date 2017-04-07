Госслужащим могут ограничить участие в религиозных службах в рабочее время

Выступая с докладом, министр проинформировал, что в ходе сотрудничества с экспертным сообществом создана инструкция по отмене запрета на расположение молельных комнат вблизи государственных организаций.

"Раньше такие комнаты нельзя было размещать ближе, чем на 300 метров. Сейчас соответствующий приказ на завершающей стадии. Ожидается, что в ближайшее время он выйдет и такие ограничения останутся лишь для учебных заведений, кроме религиозных учебных заведений", — сказал Ермекбаев.



