Обиженный муж залил машину жены бетоном
7 апреля 2017, 17:13
Мужчина уверен, что настоящая любовь в акциях не участвует.
В Санкт-Петербурге молодой человек залил иномарку жены бетоном в отместку за измену. По его словам, девушка решила сменить фамилию на название магазина, чтобы получить приз в 50 тысяч рублей, передает телеканал "Москва 24".
Мужчина уверен, что настоящая любовь в акциях не участвует. Акция мести прошла на глазах самого магазина. Молодой человек вызвал бетономешалку и залил раствором весь салон, а после возмездия уехал.
По словам очевидцев, машина до сих пор стоит возле супермаркета.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852623-f786035267aa277edb66f602b2a86532
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...