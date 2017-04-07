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Обиженный муж залил машину жены бетоном

7 апреля 2017, 17:13

Мужчина уверен, что настоящая любовь в акциях не участвует.

В Санкт-Петербурге молодой человек залил иномарку жены бетоном в отместку за измену. По его словам, девушка решила сменить фамилию на название магазина, чтобы получить приз в 50 тысяч рублей, передает телеканал "Москва 24".

Мужчина уверен, что настоящая любовь в акциях не участвует. Акция мести прошла на глазах самого магазина. Молодой человек вызвал бетономешалку и залил раствором весь салон, а после возмездия уехал.


По словам очевидцев, машина до сих пор стоит возле супермаркета.

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