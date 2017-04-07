Обиженный муж залил машину жены бетоном

Мужчина уверен, что настоящая любовь в акциях не участвует.

В Санкт-Петербурге молодой человек залил иномарку жены бетоном в отместку за измену. По его словам, девушка решила сменить фамилию на название магазина, чтобы получить приз в 50 тысяч рублей , передает , передает телеканал "Москва 24"





Мужчина уверен, что настоящая любовь в акциях не участвует. Акция мести прошла на глазах самого магазина. Молодой человек вызвал бетономешалку и залил раствором весь салон, а после возмездия уехал.







