В Алматинской области за надругательство над могилами людей задержаны школьники

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, 5 апреля несколько жителей с. Касымбек Жамбылского района обратились в полицию с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных, повредивших 13 захоронений на местном кладбище , передает , передает Zakon.kz





«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Жамбылского РОВД удалось установить и задержать пятерых несовершеннолетних, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения. Все задержанные лица в возрасте 13-15 лет, обучаются в одной из местных общеобразовательных школ, администрация которой уже поставлена в известность»? - сообщили в пресс-службе ДВД.





Уголовное производство по факту со ст.294 УК РК «Вандализм» в настоящее время переквалифицировано на ст. 314 УК РК «Надругательство над местами захоронений». Расследование по факту продолжается.



