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В Алматинской области за надругательство над могилами людей задержаны школьники

7 апреля 2017, 17:13

Все задержанные - лица в возрасте 13-15 лет.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, 5 апреля несколько жителей с. Касымбек Жамбылского района обратились в полицию с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных, повредивших 13 захоронений на местном кладбище, передает Zakon.kz.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Жамбылского РОВД удалось установить и задержать пятерых несовершеннолетних, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения. Все задержанные лица в возрасте 13-15 лет, обучаются в одной из местных общеобразовательных школ, администрация которой уже поставлена в известность»? - сообщили в пресс-службе ДВД.

Уголовное производство по факту со ст.294 УК РК «Вандализм» в настоящее время переквалифицировано на ст.314 УК РК «Надругательство над местами захоронений». Расследование по факту продолжается.

фото: http://kharkov.dozor.ua

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