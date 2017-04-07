 
Преимущественно облачно

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 14%

Влажность: 43%

Давление: 709 мм рт. ст.

Ветер: , 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.90

7 апреля 

Курс НБРК

313.02

+ 0.08

АЛМАТЫ

Покупка

313.30

Продажа

313.90

АСТАНА

Покупка

312.50

Продажа

313.20

Подробнее
335.00

7 апреля 

Курс НБРК

332.90

-0.79

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

335.00

Подробнее
Новости за сегодня

Масимов обсудил с китайским министром борьбу с терроризмом

 

7 апреля состоялась встреча Председателя КНБ Республики Казахстан Карима Масимова с делегацией Китайской Народной Республики во главе с министром общественной безопасности Го Шэнкунем, прибывшей в Астану для участия в 12 Встрече секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Сторонами обсуждены вопросы борьбы с терроризмом, транснациональными преступными сообществами и наркобизнесом, а также обеспечения кибербезопасности.

Рассмотрены отдельные аспекты углубления сотрудничества спецслужб государств-участников ШОС», - говорится в сообщении.

Достигнуты договоренности по усилению совместных мер в целях разрешения актуальных проблем в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму на пространстве ШОС.

 

 

7 апреля 2017, 17:15
Источник, интернет-ресурс: КНБ РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код