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Новости за сегодня

М.Демеуов рассказал китайским коллегам об обеспечении безопасности на ЭКСПО-2017 в Астане

 

В рамках 12 Встречи секретарей советов безопасности ШОС 7 апреля в МВД состоялась встреча первого заместителя министра внутренних дел РК Марата Демеуова с Членом Госсовета - Министром общественной безопасности КНР Го Шэнькунем, сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, а также руководители ряд служб МВД Казахстана и МОБ КНР.

Участники встречи отметили положительные результаты двустороннего сотрудничества по различным направлениям оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, а также обсудили актуальные вопросы и перспективы межведомственного взаимодействия.

М.Демеуов подробно ознакомил гостей о мерах, принимаемых МВД по обеспечению безопасности в ходе проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

В завершение Го Шэнькуню была вручена медаль МВД «За вклад в развитие международного сотрудничества».

 

7 апреля 2017, 17:14
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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