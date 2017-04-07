В алматинском метро произошла вынужденная остановка поезда

Трое несовершеннолетних приезжих парней решили снять шуточное видео о том, как один из них якобы толкает поезд.

Причиной вынужденной остановки стали хулиганские действия подростков , сообщает , сообщает Patrul.kz





Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как трое молодых людей дожидаются, когда поезд начнет движение, а сразу после этого один из них стал имитировать, будто толкает состав. Заметив это, машинист поезда был вынужден остановить движение. Через несколько минут состав продолжил свой путь.





Как выяснилось, трое несовершеннолетних приезжих парней решили снять шуточное видео о том, как один из них якобы толкает поезд. Однако в итоге им пришлось писать объяснительную сотруднику УВД на метрополитене. Полицейский также провёл с подростками профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения в метро.









-Хотелось бы напомнить нашим пассажирам, что подобное поведение во время движения поезда может привести к печальным последствиям. Эти молодые люди, думаю, не осознавали, что подобные шутки могут привести к серьёзным травмам. Это в первую очередь небезопасно для них самих, - говорит начальник службы движения КГП «Метрополитен» Нурлан Кадыркулов.

По словам полицейских, случаи, когда пассажиры нарушают правила поведения на платформах станции, не редки. К примеру, на втором видео запечатлено, как пассажир роняет телефон на рельсы и не смотря на повышенную опасность спускается за ним в тоннель.









- В подобных ситуациях необходимо обратиться к дежурному по станции, который согласно инструкциям окажет помощь пассажиру, - добавил Нурлан Кадыркулов.







