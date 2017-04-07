В казахстанских тюрьмах обнаружили книги с деструктивным содержанием

Министр отметил, что в 2016 году ведомством изучено почти 11 тысяч сайтов.

«Из них около 1,5 тысяч содержали незаконный провокационный контент и были в судебном порядке закрыты. В течение года экспертизу прошли более 3 тысяч объектов книжной и печатной продукции, среди них 98 материалов признаны содержащими противоправный контент. Проведена экспертиза материалов всех библиотечных фондов в уголовно-исполнительной системе, то есть в местах лишения свободы. По результатам установлено 13 книг с деструктивным содержанием», - сообщил Нурлан Ермекбаев.



