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В казахстанских тюрьмах обнаружили книги с деструктивным содержанием

7 апреля 2017, 17:22

Об этом сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

Проведена экспертиза материалов всех библиотечных фондов в местах лишения свободы. Об этом сегодня сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, сообщает МИА «Казинформ».

«Налажен межведомственный мониторинг распространения религиозных материалов. В интернете определяются и после этого принимаются соответствующие меры по материалам с противоправным содержанием. Эта работа ведется совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством информации и коммуникаций», - сказал Нурлан Ермекбаев в ходе заседания Общественного совета, посвященного результатах работы ведомства.

Министр отметил, что в 2016 году ведомством изучено почти 11 тысяч сайтов.

«Из них около 1,5 тысяч содержали незаконный провокационный контент и были в судебном порядке закрыты. В течение года экспертизу прошли более 3 тысяч объектов книжной и печатной продукции, среди них 98 материалов признаны содержащими противоправный контент. Проведена экспертиза материалов всех библиотечных фондов в уголовно-исполнительной системе, то есть в местах лишения свободы. По результатам установлено 13 книг с деструктивным содержанием», - сообщил Нурлан Ермекбаев.


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