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В Челябинске задержали контрабандиста, перевозившего гашиш из Казахстана

7 апреля 2017, 17:30

Более 600 граммов опасного наркотика ему удалось перевезти через контрольно-пропускной пункт.

45-летний гражданин Казахстана стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков в крупном размере. Как сообщили в ГУ МВД области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, а также их коллеги из регионального управления установили, что ему удалось незаконно перевезти наркотики из Казахстана в Челябинскую область, пишет "Южноуральская панорама".

«Гражданин Казахстана незаконно переместил через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, через КПП «Бугристое» Челябинской области, наркотическое средство гашиш массой 610,3 грамма, которое незаконно хранил с целью последующего сбыта до момента задержания», — сообщили в областном полицейском главке.

Следственный отдел УМВД Челябинска по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

Фото: Вячеслав Шишкоедов

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