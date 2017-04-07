В Челябинске задержали контрабандиста, перевозившего гашиш из Казахстана

Более 600 граммов опасного наркотика ему удалось перевезти через контрольно-пропускной пункт.

45-летний гражданин Казахстана стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков в крупном размере. Как сообщили в ГУ МВД области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, а также их коллеги из регионального управления установили, что ему удалось незаконно перевезти наркотики из Казахстана в Челябинскую область , пишет , пишет "Южноуральская панорама"





«Гражданин Казахстана незаконно переместил через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, через КПП «Бугристое» Челябинской области, наркотическое средство гашиш массой 610,3 грамма, которое незаконно хранил с целью последующего сбыта до момента задержания», — сообщили в областном полицейском главке.





Следственный отдел УМВД Челябинска по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.



