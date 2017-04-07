Госслужащим могут ограничить участие в религиозных службах в рабочее время

Участие государственных служащих Казахстана в религиозных службах в рабочее время может быть ограничено, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

По его словам, в настоящее время на стадии разработки находится законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений».

«Вкратце могу сказать, что в числе основных норм этого законопроекта такие как, например, повышение ответственности за вовлечение в религиозную деятельность несовершеннолетних, за нарушение законов в области религии. Предлагается со стороны общественности ввести ограничения на продажу религиозной литературы несовершеннолетним, на участие госслужащих в религиозных службах в рабочее время», — сказал Ермекбаев на заседании в пятницу.

Глава ведомства отметил, что другой блок норм нацелен на совершенствование практики распространения религиозной литературы, проведения религиоведческой экспертизы. Также в проекте имеются нормы по регулированию миссионерской деятельности, регулированию получения религиозного образования за рубежом и другие.

«Все эти предлагаемые обществом инициативы будут обсуждаться самой общественностью и с экспертами. Проект закона планируем внести в мажилис до конца текущего года», — добавил Ермекбаев.

Выступая с докладом, министр проинформировал, что в ходе сотрудничества с экспертным сообществом создана инструкция по отмене запрета на расположение молельных комнат вблизи государственных организаций.

«Раньше такие комнаты нельзя было размещать ближе, чем на 300 метров. Сейчас соответствующий приказ на завершающей стадии. Ожидается, что в ближайшее время он выйдет и такие ограничения останутся лишь для учебных заведений, кроме религиозных учебных заведений», — сказал Ермекбаев.

Также новая инструкция снимает запрет на открытие молельных комнат в железнодорожных и автовокзалах, аэропортах и портах.

«Места и помещения продажи специальной религиозной литературы могут располагаться в любой местности, кроме этих 300 метров вокруг учебных, среднеучебных заведений. То есть ограничение в 300 метров для мест продажи религиозной литературы остается только для учебных заведений», — продолжил министр.

Вместе с тем, с учетом мнения экспертов, разрабатываются основные подходы по социальной поддержке имамов в отдаленных сельских районах.

«Почему речь идет именно об имамах? Потому что этот вопрос стоит наиболее актуально и само религиозное объединение ДУМК обращается с просьбой продумать механизм системы оказания социальной поддержки имамам, особенно в сельской местности, где сложные социальные условия», — заключил Ермекбаев.