Трюк пошёл не по плану, напугав фокусника и его ассистента
7 апреля 2017, 17:37
В Китае даже фокусы ломаются.
В Сети набирает популярность видео с китайским фокусником, трюк которого явно пошёл не по плану, пишет Лайф.ру.
На кадрах видно, как мужчина отдельно держит тело своего ассистента и его ноги. Однако пока зрители пытаются отгадать, в чём тут подвох, неизвестный подкидывает под ноги умельца петарду, и мужчины разбегаются. При этом секрет фокуса оказался до банальности прост.
Пользователи Сети тут же посмеялись, что в Китае даже фокусы ломаются.
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