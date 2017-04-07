Трюк пошёл не по плану, напугав фокусника и его ассистента

В Сети набирает популярность видео с китайским фокусником, трюк которого явно пошёл не по плану , пишет , пишет Лайф.ру





На кадрах видно, как мужчина отдельно держит тело своего ассистента и его ноги. Однако пока зрители пытаются отгадать, в чём тут подвох, неизвестный подкидывает под ноги умельца петарду, и мужчины разбегаются. При этом секрет фокуса оказался до банальности прост.





Пользователи Сети тут же посмеялись, что в Китае даже фокусы ломаются.