На улицах Талдыкоргана увеличат количество видеокамер
7 апреля 2017, 17:38
Более 60% видеокамер внешнего наблюдения планируется установить во дворах многоквартирных домов.
На улицах Талдыкоргана по программе МВД планируется дополнительно установить 800 видеокамер, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
Ежедневно в городе регистрируется 280-300 сообщений граждан о правонарушениях и преступлениях, основная часть из которых - нарушения, совершаемые в общественных местах и на улицах.
«Одним из главных направлений предупреждения преступлений сегодня является внедрение систем видеонаблюдения. Если в 2016 году с помощью видеокамер раскрыто 113 преступлений и пресечено 8835 административных правонарушений, то в текущем году уже 32 преступления и 2430 правонарушений. В их числе 11 краж чужого имущества и 13 хулиганств. С помощью видеокамер также задержана воровская группа, которой доказана причастность к 6 фактам краж имущества из автомашин. А уровень преступности, регистрируемый в центре города, снизился на 23,3%», - отметил начальник УВД Талдыкоргана Ерлан Сансызбаев.
Более 60% видеокамер внешнего наблюдения планируется установить во дворах многоквартирных домов, а также переулках частного сектора с выводом всей информации в ЦОУ (Центр оперативного управления) и участковые пункты полиции.
«При выборе мест установки видеокамер учитывается не только уровень преступности, но и мнение граждан. В этом мы надеемся на поддержку населения. Устанавливаемое оборудование рассчитано на длительный срок эксплуатации и по техническим характеристикам позволяет в достаточной мере распознать транспортные средства, лица и приметы в зоне действия», - резюмировали в городской полиции.
фото: video.tcb-spb.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852635-1d4d2a38d3183bd2cd30d615b69aa614
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...