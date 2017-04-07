На улицах Талдыкоргана увеличат количество видеокамер

На улицах Талдыкоргана по программе МВД планируется дополнительно установить 800 видеокамер , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Ежедневно в городе регистрируется 280-300 сообщений граждан о правонарушениях и преступлениях, основная часть из которых - нарушения, совершаемые в общественных местах и на улицах.





«Одним из главных направлений предупреждения преступлений сегодня является внедрение систем видеонаблюдения. Если в 2016 году с помощью видеокамер раскрыто 113 преступлений и пресечено 8835 административных правонарушений, то в текущем году уже 32 преступления и 2430 правонарушений. В их числе 11 краж чужого имущества и 13 хулиганств. С помощью видеокамер также задержана воровская группа, которой доказана причастность к 6 фактам краж имущества из автомашин. А уровень преступности, регистрируемый в центре города, снизился на 23,3%», - отметил начальник УВД Талдыкоргана Ерлан Сансызбаев.





Более 60% видеокамер внешнего наблюдения планируется установить во дворах многоквартирных домов, а также переулках частного сектора с выводом всей информации в ЦОУ (Центр оперативного управления) и участковые пункты полиции.





«При выборе мест установки видеокамер учитывается не только уровень преступности, но и мнение граждан. В этом мы надеемся на поддержку населения. Устанавливаемое оборудование рассчитано на длительный срок эксплуатации и по техническим характеристикам позволяет в достаточной мере распознать транспортные средства, лица и приметы в зоне действия», - резюмировали в городской полиции.



