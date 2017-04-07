Председатель судебной коллегии Верховного Суда А.Рахметулин провел встречу с представителями Комитета государственных доходов и Генеральной прокуратуры

Цель рабочей встречи - выработать единый подход к рассмотрению уголовных дел об экономических преступлениях.

В обсуждении приняли участие судьи Верховного Суда и суда г.Астаны, представители Генеральной прокуратуры во главе с заместителем Генерального Прокурора Маратом Ахметжановым и Комитета государственных доходов Министерства финансов во главе с Председателем Ардаком Тенгебаевым.

Открывая встречу, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин отметил, что в нормативных постановлениях Верховного Суда четко изложены все вопросы, касающиеся дел о лжепредпринимательстве, но все еще возникают вопросы в судебно-следственной практике.

«Верховный Суд в текущем году отменил более десяти приговоров судов и только по тому основанию, что не проверены заключенные договора между обвиняемым и контрагентами, последние не допрошены в ходе следствия, не исследованы их договора на предмет фиктивности. Тогда как это является составляющим доказательством, подтверждающее или опровергающее обвинение», - сказал А.Рахметулин. Он также подчеркнул, что суд не может не обращать внимание на указанные нарушения, поскольку эти факты напрямую ущемляют права добросовестных контрагентов, так как после вступления в силу приговора на них возлагаются налоговые обременения.

По этим делам зачастую не рассматриваются вопросы возмещения ущерба государству от совершенных преступлений, которые составляют большие суммы. «Эти проблемы должны быть разрешены, а для этого нужно принять конкретное решение по порядку собирания, исследования, оценки и использованию доказательств с целью принятия законного решения», - считает председатель судебной коллегии высшего судебного органа.

В ходе встречи заместитель Генерального Прокурора Марат Ахметжанов и председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Ардак Тенгебаев выступили об актуальных вопросах доследственного производства.

Участники встречи обсудили проблемы принятия процессуального решения в отношении контрагента в рамках дела о лжепредпринимательстве, процессуального решения в отношении контрагента, причинившего ущерб менее 20 тыс. МРП, административного производства, корректировки форм налоговой отчетности

В заключение встречи А.Рахметулин отметил, что по всем обсужденным вопросам приняты решения и они будут направлены заинтересованным органам для руководствования в работе.