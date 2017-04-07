 
Преимущественно облачно

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 14%

Влажность: 43%

Давление: 709 мм рт. ст.

Ветер: , 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.90

7 апреля 

Курс НБРК

313.02

+ 0.08

АЛМАТЫ

Покупка

313.30

Продажа

313.90

АСТАНА

Покупка

312.50

Продажа

313.20

Подробнее
335.00

7 апреля 

Курс НБРК

332.90

-0.79

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

335.00

Подробнее
Новости за сегодня

Председатель судебной коллегии Верховного Суда А.Рахметулин провел встречу с представителями Комитета государственных доходов и Генеральной прокуратуры

 

Цель рабочей встречи - выработать единый подход к рассмотрению уголовных дел об экономических преступлениях.

В обсуждении приняли участие судьи Верховного Суда и суда г.Астаны, представители Генеральной прокуратуры во главе с заместителем Генерального Прокурора Маратом Ахметжановым и Комитета государственных доходов Министерства финансов во главе с Председателем Ардаком Тенгебаевым.

Открывая встречу, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин отметил, что в нормативных постановлениях Верховного Суда четко изложены все вопросы, касающиеся дел о лжепредпринимательстве, но все еще возникают вопросы в судебно-следственной практике.

«Верховный Суд в текущем году отменил более десяти приговоров судов и только по тому основанию, что не проверены заключенные договора между обвиняемым и контрагентами, последние не допрошены в ходе следствия, не исследованы их договора на предмет фиктивности. Тогда как это является составляющим доказательством, подтверждающее или опровергающее обвинение», - сказал А.Рахметулин. Он также подчеркнул, что суд не может не обращать внимание на указанные нарушения, поскольку эти факты напрямую ущемляют права добросовестных контрагентов, так как после вступления в силу приговора на них возлагаются налоговые обременения.

По этим делам зачастую не рассматриваются вопросы возмещения ущерба государству от совершенных преступлений, которые составляют большие суммы. «Эти проблемы должны быть разрешены, а для этого нужно принять конкретное решение по порядку собирания, исследования, оценки и использованию доказательств с целью принятия законного решения», - считает председатель судебной коллегии высшего судебного органа.

В ходе встречи заместитель Генерального Прокурора Марат Ахметжанов и председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Ардак Тенгебаев выступили об актуальных вопросах доследственного производства.

Участники встречи обсудили проблемы принятия процессуального решения в отношении контрагента в рамках дела о лжепредпринимательстве, процессуального решения в отношении контрагента, причинившего ущерб менее 20 тыс. МРП, административного производства, корректировки форм налоговой отчетности

В заключение встречи А.Рахметулин отметил, что по всем обсужденным вопросам приняты решения и они будут направлены заинтересованным органам для руководствования в работе.

7 апреля 2017, 17:42
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код