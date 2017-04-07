Китайские хирурги спасли оторванную руку мужчины, пришив её к ноге

В округе Сюйчжоу в Восточном Китае работник фабрики потерял кисть в тот момент, когда станок, на котором он работал, вышел из строя , передает , передает Лайф.ру со ссылкой на издание Metro.





Когда мужчину привезли в госпиталь, врачи остановили кровотечение, однако ткани были слишком повреждены и медики не смогли пришить руку. Было принято решение пришить её к ноге, чуть ниже икры.





Спустя месяц после происшествия кисть вернули на место.













Операция заняла восемь часов и прошла успешно. Спустя семь месяцев мужчина сообщил, что к нему возвращается чувствительность. Врачи продолжают следить за чудо-пациентом и считают, что движения кисти также могут восстановиться.



