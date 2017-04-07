Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Китайские хирурги спасли оторванную руку мужчины, пришив её к ноге

7 апреля 2017, 17:54

Спустя месяц после происшествия кисть вернули на место.

В округе Сюйчжоу в Восточном Китае работник фабрики потерял кисть в тот момент, когда станок, на котором он работал, вышел из строя, передает Лайф.ру со ссылкой на издание Metro.

Когда мужчину привезли в госпиталь, врачи остановили кровотечение, однако ткани были слишком повреждены и медики не смогли пришить руку. Было принято решение пришить её к ноге, чуть ниже икры.

Спустя месяц после происшествия кисть вернули на место.



Операция заняла восемь часов и прошла успешно. Спустя семь месяцев мужчина сообщил, что к нему возвращается чувствительность. Врачи продолжают следить за чудо-пациентом и считают, что движения кисти также могут восстановиться.

Фото: AsiaWire

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...