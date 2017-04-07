В Кокшетау полицейский спас девушку-эпилептика

В Кокшетау сотрудник полиции спас девушку, у которой случился приступ эпилепсии. Об этом в письме рассказал житель областного центра, ставший свидетелем данного инцидента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Как следует из письма Дениса Клименко, 27 марта Базарбаев Кайрат, находясь в обеденное время в одной из столовых города, спас девушку, у которой начался приступ эпилепсии. Полицейский сумел оказать ей первую медицинскую помощь и привести в чувство. Как утверждают очевидцы, грамотные действия Кайрата сумели предотвратить возможное наступление тяжких последствий.

В своем послании автор выражает слова благодарности за воспитание достойных стражей порядка: «..Выражаю благодарность за воспитание такого сотрудника полиции как Базарбаев Кайрат. Искренне рад, что в Казахстане есть такие сотрудники полиции, которые умеют принимать решения в трудной ситуации, не теряясь, спасают жизнь людей… Такие поступки не должны оставаться в тени».

Как оказалось, оказывать помощь гражданам, попавшим в чрезвычайные ситуации, для старшего лейтенанта полиции Кайрата Базарбаева не в первой. Он - выпускник Кокшетауского технического института Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. К слову, первые лейтенантские погоны Кайрату, как лучшему курсанту, окончившему учебное заведение с отличием, 04 июля 2014 года, вручал Глава государства Нурсултан Назарбаев.

Два года проработал Кайрат в подразделениях Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, а в апреле 2016 года назначается на должность инспектора СОБР ДВД области. Старший лейтенант полиции Кайрат Базарбаев – кандидат в мастера спорта по боксу, бронзовый призер 1-го открытого Кубка республики Казахстан по Кудо 2017г.

Несмотря на свой молодой возраст, Кайрату 25 лет, он имеет множество наград и поощрений, в том числе медали «Авиация генерал-майоры Талгат Бигелдінов», «Бауыржан Момышұлының «Батыр Шапағаты»», «Армия генералы С.Қ.Нұрмағамбетов», «Мәлік Ғабдуллин», дипломы и грамоты.

«…По долгу службы приходится сталкиваться с различными ситуациями, и где гражданский человек может попросту запаниковать, нам надо быть предельно спокойными и уметь принимать верные решения в считанные секунды…», - рассказывает Кайрат.