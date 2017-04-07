В Астане впервые состоится ярмарка незавершенных объектов строительства

К сведению инвесторов, 19 апреля в 15:00 акиматом столицы совместно с городской прокуратурой организовано проведение ярмарки незавершенных объектов строительства, ориентированной на инвесторов. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Цель мероприятия – достройка незавершенных строительством проблемных объектов жилья в городе Астане.

В число презентуемых на ярмарке входят восемь незавершенных проблемных жилых комплексов:

1. ЖК «Араби-2» на пересечении улиц Ж. Тархана и А. Жубанова;

2. ЖК «Скай сити» в жилом массиве Комсомольский;

3. ЖСК «Алга Самал» в районе Коргалжинского шоссе;

4. ЖК «Байтау» (застройщик ТОО «Black gold development») на проспекте Мәнгілік Ел;

5. ЖК «Столичный-2», расположенный в районе пересечения проспектов Сарыарка и Абая;

6. ЖК «Умит береке» в районе Коргалжинского шоссе;

7. ЖК «Жайлау Сити» ТОО «Альбаракат Компани», расположенный в поселке Кощи (Целиноградский район Акмолинской области);

8. ЖК «Табыскурылтай» (п. Косшы, Целиноградский район Акмолинской области).

На ярмарке ожидается участие представителей Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Комитета по инвестициям МИР РК, бизнес-сообщества страны, в том числе и строительных организаций.

В официальной части будет задействован специализированный ведущий. В этой связи будет осуществляться освещение проведения предстоящей ярмарки в республиканских и региональных средствах массовой информации.

К участию в ярмарке приглашаются потенциальные инвесторы, готовые вложиться в строительные объекты с перспективой развития. Для потенциальных покупателей подготовлены материалы для ознакомления с объектами, по которым имеются паспорта с отображением необходимой информации.

Ярмарка состоится в совещательном зале, расположенном в административном здании ТОО «НИПИ Астанагенплан», по улице Азербайжана Мамбетова (бывшая ул. А. Бокейхана), дом 22 (около старого здания Конгресс-холла).

По всем интересующим вопросам обращаться по контактным телефонам: 55-64-71, 55-64-73, 70-27-66, 71-24-36.