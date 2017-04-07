На Кубке Дэвиса Казахстан второй раз обошел Китай

7 апреля 2017, 18:21

Дмитрий Попко одержал победу над Цэ Чжангом.

В матче плэй-офф зоны Азия/Океания Первой группы Кубка Дэвиса между Казахстаном и Китаем состоялась вторая встреча, пишет Sports.kz.

Дмитрий Попко по итогам трех сетов взял верх над Цэ Чжангом — 3:0 (6:3, 6:4, 7:5). Таким образом, Казахстан ведет со счетом 2:0.

Завтра состоится парная встреча, в которой дуэт Александра Недовесова и Андрея Голубева сыграет с Мао-Ксин Гонг и Янь Бай.


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