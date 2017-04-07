Как сборная Казахстана по футзалу готовится к отборочному турниру Чемпионата Европы-2018

Сегодня в новом спортивном комплексе «Алматы Арена» состоялась открытая тренировка сборной Казахстана по футзалу.

С 8 по 11 апреля в Алматы состоится отборочный турнир Чемпионата Европы-2018 по футзалу. В состязании участие примут сборные Казахстана, Дании, Чехии, Македонии.

Напомним, победитель группы получает прямую путевку в финальную стадию Чемпионата Европы. Кроме того, семь команд занявшие вторые позиции и лучший из обладателей третьих мест будут вести борьбу за оставшиеся четыре путевки на ЕВРО-2018. Всего в финальной стадии сыграют 12 сборных.

Расписание игр:

8 апреля

15:30 Чехия - Дания

18:00 Казахстан – Македония

9 апреля

15:30 Македония - Чехия

18:00 Казахстан – Дания

11 апреля

17:00 Дания – Македония

19:30 Чехия – Казахстан



