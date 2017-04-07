В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу

Грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центре Стокгольма.





ЧП произошло на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице города. Грузовик принадлежит компании Åhléns.





По словам очевидца, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.





Три человека скончались на месте. Есть пострадавшие.





Место происшествия оцеплено. Там уже работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Данные о ЧП выясняются.









