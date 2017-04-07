В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу
7 апреля 2017, 19:22
Погибли три человека.
Грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центре Стокгольма. Об этом сообщает РИА Новости.
ЧП произошло на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице города. Грузовик принадлежит компании Åhléns.
По словам очевидца, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.
Три человека скончались на месте. Есть пострадавшие.
Место происшествия оцеплено. Там уже работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Данные о ЧП выясняются.
First image of Sweden Truck Accident @France24_en@ZoieOBrien_#Stockholm#Swedenpic.twitter.com/KDGRghKXol— Dennis Wecker (@dennis_wecker) 7 апреля 2017 г.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
7 апреля 2017 г.
7 апреля 2017 г.
Terrorist act in #Stockholm! https://t.co/ht6xC7LAE3— Sergey A. Armeyskov (@armeyskov) 7 апреля 2017 г.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852646-b0bc25362fda32a05e10fbd773437d67
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...