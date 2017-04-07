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В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу

7 апреля 2017, 19:22

Погибли три человека.

Грузовой автомобиль въехал в толпу людей в центре Стокгольма. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧП произошло на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице города. Грузовик принадлежит компании Åhléns.

По словам очевидца, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

Три человека скончались на месте. Есть пострадавшие.

Место происшествия оцеплено. Там уже работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Данные о ЧП выясняются.




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