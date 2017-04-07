КЧС РК: в Казахстане возвели более 7 км временных дамб

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК сообщил о ситуации с паводками в стране по состоянию на 7 апреля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В целях предотвращения подтопления населенных пунктов паводковыми водами местными исполнительными органами совместно с подразделениями КЧС проведены следующие мероприятия превентивного характера:

- возведено 7360 метров временных дамб, из них в Жамбылской - 1100, Карагандинской - 560, Южно-Казахстанской области - 5700;

- набрано и уложено 33880 штук мешкотары,

из них в Акмолинской - 5880, Жамбылской - 920, Карагандинской

- 8280, Павлодарской - 3300, Южно-Казахстанской области - 15500;

- откачано 233395 куб. м воды, из них в Акмолинской - 56 664, Восточно-Казахстанской – 85 321, Карагандинской - 687,5, Павлодарской – 89 724, Южно-Казахстанской области - 998,5.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 165 человек, 41 единица техники, 13 водооткачивающих устройств.

Проведенными мероприятиями по отводу и откачке талых вод на территории республики подтопленных паводковыми водами жилых домов нет.

Продолжается проведение превентивных мероприятий в паводкоопасных регионах. 6 апреля в целях предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы на реке Нура в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области и реке Аят в Тарановском районе Костанайской области.

На сегодняшний день имеются переливы талых вод на 6 участках автодорог.

В Карагандинской области в Шетском районе в результате подъема уровня воды в реке Шерубай-Нура происходит перелив через подъездной путь к селу Шопа. С жителями заблаговременно проведены разъяснительные работы. Продукты питания, медикаменты в селе имеются. Угрозы подтопления населенного пункта нет. В районе перелива выставлены посты из числа сотрудников местной полицейской службы.

В Каркаралинском районе на автодороге республиканского значения «Караганда – Аягоз – Бугаз» в результате поднятия уровня талой воды происходит её перелив через дорожное полотно. Установлены предупреждающие знаки. Угроза населенным пунктам отсутствует. Движение транспортных средств осуществляется под контролем МПС. Проведены работы по устройству укрепительного вала протяженностью 1000 м, засыпано 1400 тонн щебня.

В Каркаралинском районе на 34 км автодороги местного значения «Каркаралинск – с. Жарлы» происходит перелив талой воды через дорожное полотно. Движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездной дороге. На месте выставлен пост из числа сотрудников местной полицейской службы и местных исполнительных органов.

В Павлодарской области в Баянаульском районе на 3 км автодороги местного значения «с. Жанажол – ур. Ескельды» в результате поднятия уровня талой воды происходит её перелив через дорожное полотно. Автодорога для движения транспортных средств закрыта, объезд осуществляется через г. Экибастуз. Угроза населенным пунктам отсутствует. Дежурство и мониторинг ситуации осуществляется Оперативно-спасательным отрядом ДЧС и местным исполнительным органом.

В Жамбылской области в Жамбылском районе продолжается перелив на автодороге местного значения «с.Шолдала – ДМ Дорожник». Движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездной дороге. Угроза населенным пунктам отсутствует. Дежурство и мониторинг ситуации осуществляется местными исполнительными органами.

В Южно-Казахстанской области в Отырарском районе вблизи н.п. Ызаколь из-за поднятия уровня воды в р. Арысь произошел перелив через автодорогу местного значения «Актам-Шамши». Угрозы населенным пунктам нет. Дорога закрыта, силами местной полицейской службы выставлены посты. Имеется объездная дорога через н.п. Ызаколь.

В Карагандинской области на 1 участке автодороги имеется размыв паводковыми водами дорожного полотна областного значения «Ынталы-Бесоба» в Каркаралинском районе. Проезд осуществляется по возведенной объездной дороге, протяженностью 400 м. На ранее образовавшихся размывах на 5 участках автодорог области проведены восстановительные работы.

В Шетском районе на 20 км автодороги областного значения «Аксу Аяулы – Кайракты – Агадыр – Мойынты» в результате поднятия уровня воды в реке Жаман-Сарысу образовалась трещина опоры автодорожного моста с последующим его деформированием. Движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездной дороге. Местными исполнительными органами осуществляется дежурство и мониторинг ситуации.

По данным прогнозных служб на территории республики на реках Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей будут наблюдаться колебания водности, на реках Восточно-Казахстанской области ожидается дальнейшее развитие весенних процессов, подъемы уровней воды.