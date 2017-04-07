Полиция предполагает, что инцидент в Стокгольме является терактом - СМИ
В результате происшествия погибли как минимум три человека.
Полиция предполагает, что наезд грузовика в толпу в центре Стокгольма является террористическим актом. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на очевидца, передает RT.
Ранее сообщалось, что грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма. По последним данным, три человека погибли.
JUST NU: Enligt flera källor till Aftonbladet har flera personer dött efter attack i centrala Stockholm https://t.co/YT8WPAPMSHpic.twitter.com/HpWYOgsXRb— Aftonbladet (@Aftonbladet) 7 апреля 2017 г.
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