СМИ: На месте ЧП в Стокгольме были слышны выстрелы

Пользователи социальных сетей сообщают о том, что на месте инцидента с грузовиком в Стокгольме были слышны выстрелы, передает Лайф.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Стокгольма на главной пешеходной улице грузовой автомобиль врезался в толпу людей. На данный момент есть информация о трех погибших. Количество пострадавших неизвестно. Полиция оцепила место ЧП. По предварительной информации, это был теракт.

SHOOTIN HAVE BEEN HEARD IN #STOCKHOLM AT #FRIDHELMSPLAN#SWEDEN#BREAKING ... NOT YET CONFIRMED IF POLICE SHOT OR WHOM