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СМИ: На месте ЧП в Стокгольме были слышны выстрелы

7 апреля 2017, 19:57

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Пользователи социальных сетей сообщают о том, что на месте инцидента с грузовиком в Стокгольме были слышны выстрелы, передает Лайф.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Стокгольма на главной пешеходной улице грузовой автомобиль врезался в толпу людей. На данный момент есть информация о трех погибших. Количество пострадавших неизвестно. Полиция оцепила место ЧП. По предварительной информации, это был теракт.


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