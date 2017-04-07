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Полиция задержала подозреваемого в ЧП в Стокгольме

7 апреля 2017, 20:07

Кроме того, изменились данные по погибшим.

В центре Стокгольма, неподалеку от места ЧП, сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в совершении ДТП, передает Лайф, ссылаясь на пользователей соцсетей.

Кроме того, стало известно, что в результате наезда скончались не три человека, как сообщалось ранее, а два. Но есть информация и о том, что погибли пятеро. Официальной информации по этому вопросу пока не поступало.

Количество пострадавших неизвестно. Полиция оцепила место ЧП. По предварительной информации, это был теракт.

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