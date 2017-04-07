Полиция задержала подозреваемого в ЧП в Стокгольме
7 апреля 2017, 20:07
Кроме того, изменились данные по погибшим.
В центре Стокгольма, неподалеку от места ЧП, сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в совершении ДТП, передает Лайф, ссылаясь на пользователей соцсетей.
RT @franceinfo : #Stockholm : les services de sécurité suédois évoquent un “attentat”. https://t.co/E5WML8yUokhttps://t.co/l9trdAcTdC— Xavier Bizot (@Xavb22) 7 апреля 2017 г.
Кроме того, стало известно, что в результате наезда скончались не три человека, как сообщалось ранее, а два. Но есть информация и о том, что погибли пятеро. Официальной информации по этому вопросу пока не поступало.
At least 5 dead in truck-attack in Stockholm, #sweden. pic.twitter.com/YrGYnPrqZ1— Vincent (@vincent54495) 7 апреля 2017 г.
Количество пострадавших неизвестно. Полиция оцепила место ЧП. По предварительной информации, это был теракт.
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