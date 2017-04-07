Жозе Алесио: Будем биться во всех трех играх

Главный тренер сборной Казахстана Жозе Алесио отметил, что не видит в турнире ни фаворитов, ни аутсайдеров.

В Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная отборочному турниру Чемпионата Европы-2018 по футзалу группы F, сообщает Zakon.kz.

Напомним, матчи пройдут с 8 по 11 апреля в спорткомплексе «Алматы Арена». Сборные Казахстана, Дании, Чехии, Македонии разыграют путевку в финальную стадию Чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Казахстана Жозе Алесио отметил, что не видит в турнире ни фаворитов, ни аутсайдеров.

«Добро пожаловать всем командам, хочу пожелать всем успеха, сказал он. - Организация турнира проходит на высоком уровне. Фаворита в этом турнире нет. Здесь собрались сильные команды, которые хотят выйти из группы с первого или второго места. Сейчас футзал не на таком низком уровне, чтобы определять аутсайдера или фаворита. Будем биться во всех трех играх, надеемся, что сможем пройти квалификацию в следующий раунд».

Также Алесио прокомментировал изменения в составе сборной Казахстана.

«Не скажу, что я поменял половину команды. Заменили некоторых, Павел Таку и Николай Пенгрин не вписываются в мою игровую тактику. Даурен Нургожин и Александр Гребонос травмированы. Остальные хорошо себя проявили в чемпионате, поэтому их и вызвал. Сделали ставку на перспективу, на молодых. Надеюсь, они и в дальнейшем будут вызываться в сборную другими тренерами», - подытожил он.

Тренер сборной Чехии прокомментировал предстающие игры. Томаш Нойманн сохраняет надежду на то, что его подопечные пройдут в финальную стадию Чемпионата Европы с первого места.

«Я очень счастлив быть здесь. Думаю, турнир будет непростым. Фаворитом считаю сборную Казахстана, также сильной командой является сборная Македонии, а команда Дании каждый год улучшает свои результаты», - сказал Нойманн.

«Мы счастливы от того что принимаем участие в этом турнире. Для меня фаворитом является сборная Казахстана, поскольку они показали достойный результат в последних двух матчах. Также считаю сильной командой сборную Чехии, считаю и ее фаворитом. Нашу команду считают аутсайдером турнира, но мы приложим все усилия, чтобы показать лучший результат», - рассказал главный тренер сборной Македонии Иван Божович.