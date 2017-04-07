Казахстанский транссексуал Айгерим примет участие в международном конкурсе красоты

Казахстанский транссексуал планирует принять участие в международном конкурсе красоты Miss International Queen, в котором сойдутся претендентки, родившиеся на свет мужчинами, но сменившие пол. Айгерим нисколько не сомневается, что ей удастся попасть в тройку финалистов. Об этом пишет газета «Экспресс-К».

Вспоминать о своем прошлом Айгерим не любит, зато о будущем она может говорить бесконечно. В ее глазах горит свет веры в то, что впереди ее ждет счастье и большая любовь.

– Мое детство прошло в маленьком городе, – рассказывает Айгерим. – Примерно к 12 годам я точно осознала, что природа совершила ошибку, явив меня в образе мальчика. Я избегала шумных компаний, предпочитала одиночество, а увидев на какой-нибудь девушке красивый модный наряд, представляла, как здорово он сидел бы на мне. Об откровенной беседе с родителями не могло быть и речи – они поместили бы меня в психушку. После окончания школы я уехала в Алматы, поступила в вуз, а незадолго до получения диплома начала всерьез задумываться о смене пола. Я и не представляла, что сделать это не так-то легко. Без психиатрической больницы все же не обошлось, куда мне пришлось лечь на обследование. Специалисты разных профилей постоянно осматривали меня и задавали массу вопросов. Потом я узнала, что они пытались выяснить, не гей ли я и все ли в порядке у меня с головой. Таким людям разрешение на операцию по смене пола не дают. На тот момент я не имела никакого сексуального опыта, просто терпеливо ждала, когда стану настоящей женщиной. И врачи дали согласие. Операция прошла удачно. Сейчас я абсолютно счастлива – у меня есть любимый человек, я работаю в банке.

– Не боитесь, что коллеги разглядят в вас мужчину?

– У них их это не получится. Мужчины во мне никогда не было. Откуда же он возьмется сейчас?!

– Ваши родители знают правду о вас?

– Они меня похоронили. Причем в прямом смысле слова. Через полгода после операции по смене пола я позвонила маме и все рассказала. Она расплакалась и бросила трубку. В тот же день со мной связался отец. «Мы сказали родственникам о твоей смерти. Не смей приезжать и сообщать о себе», – ледяным тоном произнес он. Я даже не пыталась узнать, как они объясняли родным все нюансы моих «похорон»… Да и грех жаловаться: высшее образование родители мне дали, съемную квартиру несколько лет оплачивали, денежные переводы присылали. Я понимаю и не осуждаю их.

– У вас есть подруги-трансгендеры?

– Да, но они живут за границей, поэтому мы общаемся в основном по Интернету. В марте с девчонками из США, России и Италии я летала в Таиланд на международный конкурс красоты Miss International Queen. За корону мы не боролись, ограничились ролью зрительниц. А на церемонии награждения я вдруг испытала странное чувство: мне показалось, что на этой сцене должна находиться я. Аплодировала победительнице, радовалась за нее и одновременно безумно ей завидовала. Обладательницей Гран-при стала тайка Джиратчайя Сиримонгколнавин – потрясающая красотка, профессиональная модель, врач-стоматолог. Я ее отметила с первых секунд конкурса: великолепная фигура, манеры королевы, безупречные внешние данные. Тем не менее я ни в чем ей не уступаю. Поэтому в следующем году подам заявку на проект Miss International Queen. Кстати, об этом конкурсе ходит много мифов: например, некоторые «авторитетные эксперты» называют его «парадом вульгарных трансов». Ничего подобного! Конкурсантки появляются на сцене в роскошных платьях, их макияж очень естественный, они ведут себя достойно и дают друг другу полезные советы.

– Вы выступите от Казахстана под своим настоящим именем?

– Я мечтаю об этом! Понимаю, что новость об участии казахстанки в конкурсе транссексуалов взбудоражит всю страну и грязные оскорбления польются на меня потоком. Быть может, я лишусь своей работы, потеряю подруг и друзей. Но я должна поддержать казахстанских трансгендеров и вдохновить их собственным примером. Не спешите осуждать тех, кто не похож на вас. Каждый человек рождается с правом на счастье. Не отбирайте его у нас.

На фото - Miss International Queen 2017 года, Таиланд / nationmultimedia.com