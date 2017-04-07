Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Врезавшийся в толпу людей в Стокгольме грузовик был угнан

7 апреля 2017, 20:29

Об этом заявили в компании, на которую зарегистрирован автотранспорт.

Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Local.

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину магазина. Есть погибшие и пострадавшие.

"Это один из наших грузовиков для доставки. Во время доставки в ресторан Калиенте (Caliente) кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку", — приводит издание слова представителя компании.

Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом.

Фото © REUTERS/ Per Haljestam



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...