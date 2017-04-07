Врезавшийся в толпу людей в Стокгольме грузовик был угнан

Об этом заявили в компании, на которую зарегистрирован автотранспорт.

Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Local.

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину магазина. Есть погибшие и пострадавшие.

"Это один из наших грузовиков для доставки. Во время доставки в ресторан Калиенте (Caliente) кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку", — приводит издание слова представителя компании.

Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом.

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