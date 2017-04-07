Полиция Стокгольма сообщила о трех жертвах наезда грузовика на толпу

Полиция Швеции сообщила о трех погибших в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма, еще восемь человек пострадали. Об этом пишет РИА Новости.

"Полиция подтверждает, что трое погибли в результате предполагаемого теракта в центре города и восемь пострадали", — сообщает шведское ТВ со ссылкой на полицию.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

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