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Полиция Стокгольма сообщила о трех жертвах наезда грузовика на толпу

7 апреля 2017, 21:09

Также сообщается о восьми пострадавших.

Полиция Швеции сообщила о трех погибших в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма, еще восемь человек пострадали. Об этом пишет РИА Новости.

"Полиция подтверждает, что трое погибли в результате предполагаемого теракта в центре города и восемь пострадали", — сообщает шведское ТВ со ссылкой на полицию.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Фото © AFP 2017/ Jonathan Nackstrand


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