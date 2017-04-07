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В Алматы Toyota после столкновения с Lexus опрокинулась на крышу

7 апреля 2017, 21:16

Пострадал в аварии один человек.

Вечером в пятницу, 7 апреля, в Алматы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Lexus ES двигался по улице Тургут Озала в южном направлении. Когда он доехал до пересечения с улицей Шакарима, на перекресток выехала автомашина Toyota Yaris, водитель которой решил проскочить перекресток.

Водитель Lexus не успел отреагировать и притормозить, в итоге автомобиль протаранил Yaris в бок. Удар был такой силы, что Toyota откинуло в сторону, затем она перевернулась на крышу. Как машина ударилась вторым боком, непонятно.

В аварии пострадал водитель Toyota Yaris.



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