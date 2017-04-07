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Сирийская девочка-блогер Бана Алабед одобрила удар США по Сирии

7 апреля 2017, 21:38

Бана Алабед приветствовала решение Дональда Трампа атаковать крылатыми ракетами сирийскую авиабазу возле Хомса.

Семилетняя девочка-блогер из Сирии Бана Алабед в Twitter обрадовалась удару США по сирийской авиабазе и призвала "наказать" президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, передает РИА Новости.

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Бана Алабед приветствовала решение Дональда Трампа атаковать крылатыми ракетами сирийскую авиабазу возле Хомса. Она также обвинила Путина и Асада в военных преступлениях.

Бана Алабед получила известность благодаря тому, что вела микроблог в Twitter на английском языке в ходе боев в восточном Алеппо осенью 2016 года. Она неоднократно призывала мировое сообщество оказать давление на Россию и сирийское правительство. В начале 2017 года семья Баны переехала из Алеппо в Турцию.

Многие пользователи и СМИ выражали сомнения в том, что популярный микроблог в Twitter вела сама Бана. Все сообщения были написаны на очень хорошем для семилетнего ребенка из Сирии английском языке, при этом в отдельные дни появлялось до 120 постов из районов, в которых не было ни интернета, ни электричества. Позднее в Турции местные журналисты выяснили, что девочка на самом деле не говорила по-английски.

Фото © РИА Новости. Михаил Воскресенский


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