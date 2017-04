Сирийская девочка-блогер Бана Алабед одобрила удар США по Сирии

Семилетняя девочка-блогер из Сирии Бана Алабед в Twitter обрадовалась удару США по сирийской авиабазе и призвала "наказать" президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, передает РИА Новости.

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people.