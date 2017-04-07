В Петропавловске жители дома пытались сами потушить огонь

Жители сгоревшего в Петропавловске двухэтажного дома более получаса пытались потушить огонь сами, что позволило пожару разгореться, сообщил на брифинге заместитель начальника департамента по ЧС Северо-Казахстанской области полковник гражданской защиты Нурлан Атыгаев. Об этом пишет Sputnik.

"От жителей звонок поступил позже, чем от прохожих. Первым позвонил прохожий в 8 часов 38 минут. В 8 часов 42 минуты пожарные прибыли на место и увидели густой черный дым, горели веранда и второй этаж. Первоначально люди пытались тушить сами, огонь уже вышел наружу, то есть прошло немало времени… Как сама рассказывала журналистам одна из пострадавших Алма Мусина, возгорание они заметили в 8 часов, то есть почти 40 минут они бездействовали и не вызывали спасателей", — отметил Атыгаев.

По его данным, сгоревший дом был старым, 1905 года постройки, первый этаж — кирпичный, второй – деревянный, осложняло тушение то, что к нему пристроено много строений – веранды, балконы.

"Осложняло тушение еще и то, что в данный дом три ввода электричества, начали подавать воду на тушение, происходило искрение проводов, поэтому пожар тушили с риском для собственной жизни. Потом уже прибыли электрики и отключили электричество. Кроме того, из-за множества проводов невозможно было установить автолестницу, приходилось пользоваться ручными", — проинформировал Атыгаев.

Он подчеркнул, что перебоев с водой при тушении пожара не было, к тому же рядом есть два рабочих пожарных гидранта.

"Нас постоянно обвиняют, что мы приехали без воды. Но такого в принципе быть не может. Откройте любую машину, на ней стоит маркировка, насколько она заправлена водой. Насос выкидывает 40 литров в секунду, при интенсивной работе у нас хватает цистерны на минут 10, поэтому говорят – без воды приехали. У нас отработан механизм испокон веков, и чтобы мы приехали без воды, просто невозможно", — пояснил заместитель начальника ДЧС.

Причину пожара пожарные назвать пока не могут, работают дознаватели. Предположительно – курение или короткое замыкание, так как отопление в этом доме центральное.

"Жители дома обвиняют, что пожарные били окна, тем самым провоцируя разгорание огня. Это жильцам бить окна действительно нельзя (хотя они это как раз делали), так как происходит допуск кислорода. А если пожарный принял решение ломать, значит это нужно делать, ведь работает специалист, у которого в руках огнетушащее средство", — отметил Атыгаев.

По словам пожарных, после ликвидации пожара людей проводили в дом, они забирали сохранившиеся вещи, документы, деньги.

"Сейчас им необходимо обращаться в городской акимат с заявлением о получении материальной помощи от государства. Мы со своей стороны им предоставим необходимые документы. Один на один люди с бедой не остаются", — заключил полковник Атыгаев.

Крупный пожар в Петропавловске произошел утром 7 апреля. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Из дома было эвакуировано шесть человек, вынесено девять газовых баллонов.

Фото © Sputnik / Елена Бережная