В Казахстане впервые рассчитают индекс развития гражданского общества

Его вычислят по специальной методике: в разрезе всех регионов и на основе международного опыта.

Индекс развития гражданского общества появится в Казахстане. Его вычислят по специальной методике: в разрезе всех регионов и на основе международного опыта. Исследовать и считать будет общественная организация на государственные деньги. Этот проект стал одним из 42 выигравших грант Центра поддержки гражданских инициатив. Организация занимается тем, что спонсирует социально значимые проекты, передает телеканал КТК.

Участники молодёжной организации «Болашак» работают в своём офисе в Алматы последние недели. Уже скоро трудиться им придётся далеко от крупных и даже не очень городов. Сорок наиболее отдалённых аулов посетят участники НПО, чтобы научить юношей и девушек, как стать предпринимателями. Эти лекции – часть проекта, выигравшего грант Центра поддержки гражданских инициатив.

Даурен Бабамуратов, получатель гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»:

- Если мы до этого в рамках проекта «Ауыл шақырады» были в Западном Казахстане, в Южном Казахстане, то здесь мы предложили Восточный Казахстан, Северный Казахстан. И Центр гражданских инициатив нас поддержал.

Поддержал Центр гражданских инициатив и других активных и талантливых. Гранты выиграли 42 социально значимых проекта. Чтобы они воплотились в жизнь, государство выделило 560 миллионов тенге. Их нужно не только эффективно потратить, но и отчитаться за каждый тиын. Общественный фонд «Трансперенси Казахстан» получает грант не в первый раз, но с такой строгой отчётностью здесь ещё не сталкивались.

Наталья Петякшева, получатель гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»:

- У иностранных доноров отчётность не такая сложная как в гранте ЦПГИ. Но здесь нужно понимать, что деньги государственные, за ними все пристально следят, за тем, как эти деньги тратятся, насколько эффективно, насколько полезна эта работа.

Государственные десять миллионов общественная организация собирается потратить на исследование гражданского общества в нашей стране и вычисление соответствующего индекса. Его посчитают по специально созданной методике. Такого в Казахстане не делал ещё никто. И новизна идеи, наравне с социальной весомостью, имела значение для независимых экспертов, оценивавших проекты.

Елена Ким, член экспертной комиссии НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»:

- Наш главный критерий - это был всё-таки профессионализм и насколько эти люди, которые подают на гранты, смогут реализовать проекты. Поэтому сейчас люди многие возмущаются по поводу раздачи грантов, что не в те руки, в те дали. Но на самом деле не каждый из них несёт ответственность за реализацию этого проекта. Они думают, что можно просто подать и получить финансы.

Именно поэтому эксперты считают, что за реализацией проектов должны пристально следить. Причём это будет именно общественный мониторинг. С этим согласны и в Центре поддержки гражданских инициатив. Потому что грантовое финансирование – инструмент настолько доступный для НПО по сравнению с тем же госзаказом, что было бы жаль потерять его из-за недобросовестных исполнителей.

Нурлан Утешев, председатель правления АО «Центр поддержки гражданских инициатив»:

- Отличие госсоцзаказа от госгранта заключается в том, что госорган видит проблему и прописывает чёткую дорожную карту по тому, как эту проблему решить. И здесь, скажем, неправительственная организация может только сказать, хочу я реализовать эту дорожную карту или не хочу. Здесь главным через портал госзакупок выступает критерий цены – суммы за тот или иной проект. В случае государственных грантов госорган видит проблему, но путь решения предлагает дать самим неправительственным организациям.

Преимуществ у грантового финансирования масса, но самое основное то, что оно даёт реальный шанс для развития в стране НПО. До 10% от полученной суммы – а часто это несколько миллионов тенге – общественники сумеют потратить на развитие своей организации.