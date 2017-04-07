В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение

Из-за повышения температуры в регионе может обостриться паводковая ситуация.

ДЧС Акмолинской области распространил штормовое предупреждение о возможном подтоплении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с повышением температурного фона с 8 по 13 апреля в Акмолинской области ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления.

Спасатели в целях снижения последствий паводка просят жителей очищать от снега двор, крышу, входы и выходы водопроводов, ливневых стоков, а также при возможности подготовить механизмы для откачки воды.

В ДЧС посоветовали запастись необходимыми продуктами питания, воды. В случае экстренной ситуации надо подготовить вещи, документы, аптечку, определить безопасные места и маршруты выдвижения.