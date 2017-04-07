Суд арестовал подозреваемую во взрыве в метро Петербурга

Басманный суд Москвы до 3 июня арестовал гражданку Узбекистана Шохисту Каримову, подозреваемую в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Каримовой, 1971 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Юлия Сафина. Таким образом она удовлетворила ходатайство следователя, который настаивал, что в случае освобождения подозреваемая сможет скрыться, связаться с неустановленными соучастниками и оказать давление на свидетелей.

Следователь указал, что при обыске у Каримовой нашли микросхему и промышленные детонаторы, а в ее дамской сумочке — гранату F1. Адвокат уверен, что все это ей подкинули оперативные сотрудники, которые допустили нарушения при обыске.

"Следователь потер детонатор о ее волосяной покров, чтобы остались биологические следы, заставлял протирать детонатором подмышечные впадины", — сказал адвокат Муса Аблулвахабов.

Он добавил, что его подзащитная "не обладает интеллектом и работает на самой грязной работе", никогда не была в Санкт-Петербурге и не была знакома со смертником Акбаржоном Джалиловым. Она работала вместе с ранее арестованным подозреваемым Садыком Ортиковым в кафе "Лесное" в Одинцовском районе Подмосковья заготовщицей зелени и жила в том же кафе.

"Я невиновна, меня подставили", — заявила Каримова журналистам.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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Фото © РИА Новости. Григорий Сысоев