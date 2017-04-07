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Опубликовано фото подозреваемого в теракте в Стокгольме

7 апреля 2017, 22:03

Полиция Швеции опубликовала фотографию.

Полиция Швеции разыскивает подозреваемого в совершении теракта в центре Стокгольма, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Правоохранительные органы опубликовали фотографию подозреваемого с камер видеонаблюдения.

Напомним, 7 апреля грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма. Сообщается о трех погибших и восьми пострадавших. Премьер-министр страны заявил, что власти расценивают ЧП как теракт.

Фото © AFP 2017/ JonathanNackstrand


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