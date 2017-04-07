Опубликовано фото подозреваемого в теракте в Стокгольме
Полиция Швеции опубликовала фотографию.
Полиция Швеции разыскивает подозреваемого в совершении теракта в центре Стокгольма, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Правоохранительные органы опубликовали фотографию подозреваемого с камер видеонаблюдения.
SÖKS AV POLIS: Säpo vill komma i kontakt med man som sågs i samband med lastbilsattacken. https://t.co/UrXzBeYRFPpic.twitter.com/MOozhCAIIK— Aftonbladet (@Aftonbladet) 7 апреля 2017 г.
Напомним, 7 апреля грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма. Сообщается о трех погибших и восьми пострадавших. Премьер-министр страны заявил, что власти расценивают ЧП как теракт.
Фото © AFP 2017/ JonathanNackstrand
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