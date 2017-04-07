Токаев прокомментировал авиаудар США по Сирии

По словам сенатора, атака США по сирийской базе осложняет переговоры о прекращении огня.

Спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ракетный обстрел США правительственной базы в Сирии, передает Zakon.kz.

По словам сенатора, атака осложняет переговоры о прекращении войны.

«Авиаудары США по Сирии делают перспективу проведения переговоров о прекращении войны в этом регионе крайне сомнительной. Новая волна международной напряженности», – написал Токаев в своем официальном аккаунте в Twitter.

US air strike against Syria makes perspective of talks on ending war in this state extremely dubious. New wave of international tension. — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 7 апреля 2017 г.

Авиационные удары США по Сирии также прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Всё. Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ – администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жёстком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США», – написал Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

В министерстве обороны США завили, что 58 из 59 ракет «Томагавк», которые были запущены в направлении Сирии, долетели до аэродрома Шайрат в сирийской провинции Хомс, передает Лайф.

После авиаудара представители сирийской оппозиции поставили под сомнение дальнейшие переговоры по мирному урегулированию в Астане.