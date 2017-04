Токаев прокомментировал авиаудар США по Сирии

Спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ракетный обстрел США правительственной базы в Сирии, передает Zakon.kz.

По словам сенатора, атака осложняет переговоры о прекращении войны.

«Авиаудары США по Сирии делают перспективу проведения переговоров о прекращении войны в этом регионе крайне сомнительной. Новая волна международной напряженности», – написал Токаев в своем официальном аккаунте в Twitter.

US air strike against Syria makes perspective of talks on ending war in this state extremely dubious. New wave of international tension.