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Дочь Ислама Каримова показала проект мемориала президента в Самарканде

7 апреля 2017, 22:23

Лола Каримова-Тилляева опубликовала снимки проекта.

Надгробный мемориал будет воздвигнут в память о Первом Президенте Республики Узбекистан, Исламе Каримове. Об этом сообщила его дочь Лола Каримова - Тиллаева на своей официальной странице в Facebook, пишет «Подробно».

Проект строения на месте упокоения Ислама Каримова (территория комплекса мечети Хазрат Хизр) уже внесён на рассмотрение Республиканской комиссией и Главным управлением по охране и использованию объектов культурного наследия при Министерстве культуры. С этим проектом ознакомились в Центре Всемирного Наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), эксперты этих организаций дали свои рекомендации.

«Мы довольны тем, как планомерно развивается этот процесс, и надеемся, что совсем скоро начнутся непосредственные работы по возведению надгробного сооружения. Здесь представлен проект того, как мы надеемся, он будет выглядеть в обозримом будущем», - прокомментировала процесс создания мавзолея Лола Каримова – Тилляева.


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