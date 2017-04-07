Биртанов: поборы и взятки практикуют на всех уровнях

Коррупция в здравоохранении достигла угрожающих размеров и процветает. Об этом заявил министр Биртанов: по его словам, поборы и взятки практикуют на всех уровнях, начиная от госслужащих до медработников в поликлиниках, передает КТК.

Сейчас, по оценкам правоохранительных органов, система здравоохранения входит в пятёрку лидеров по уровню коррумпированности. Чаще всего с ней сталкиваются при организации тендеров. Что же касается взяток в больничных стенах, то основной причиной называли низкую зарплату медперсонала. Однако чиновники решили бороться с коррупцией не путём повышения окладов, а с помощью наблюдательных советов при медицинских организациях. Их хотят расширить и пригласить представителей общественности и СМИ. Такие же меры внедрят и в медицинских учебных заведениях. В прошлом году в сфере здравоохранения зарегистрировали свыше 200 преступлений, 20 специалистов уже осудили.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:

- Проблема связана с получением незаконных вознаграждений работниками государственных и негосударственных организаций - медработниками, врачами, преподавателями вузов и так далее. Со всеми этими направлениями нужно бороться, но, понятно, чтобы это все не превращалось в мероприятие для галочки, мы провели анализ.